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23:21, 15 марта 2025Россия

ВС России начали новое наступление в Курской области

«РВ»: ВС РФ начали штурм Гоголевки в Курской области
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России начали новое наступление в Курской области — военнослужащие штурмуют поселок Гоголевка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Продолжая наступление на Курском фронте российские войска в западных окрестностях Суджи сначала зачистили Рубанщину и приступили к штурму Гоголевки, где засели значительные силы разбитых частей ВСУ», — указано в сообщении.

Отмечается, что украинские солдаты оказывают «ожесточенное сопротивление». Российские десантники продвигаются по улицам населенного пункта, находящегося возле дороги Суджа—Юнаковка, по которой многие военнослужащие ВСУ пытались сбежать в Сумскую область.

Ранее военнослужащие группировки войск «Север» захватили бронированную командно-штабную машину американского производства М577. Также российские военные захватили понтонно-мостовую бронемашину, два минных тральщика и украинские выносные антенны для управления беспилотниками.

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