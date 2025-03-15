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22:32, 15 марта 2025Россия

В Курской области захватили американскую бронемашину

Группировка «Север» захватила бронемашину ВСУ М577 производства США под Суджей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cpl. Fallon Lewis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военнослужащие группировки войск «Север» захватили бронированную командно-штабную машину американского производства М577, принадлежавшую Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости офицер с позывным Витязь.

По его словам, бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады действовали в районе Махновки к северу от Суджи. Также российские военные захватили понтонно-мостовую бронемашину, два минных тральщика и украинские выносные антенны для управления беспилотниками. Собеседник агентства подчеркнул, что наступление Российской армии продолжается, а кольцо вокруг бойцов ВСУ «сжимается все плотнее».

Ранее сообщалось, что более сотни солдат из подразделения ВСУ попали в окружение западнее Суджи в Курской области. Как рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север», на месте образовался «настоящий котел», из которого никто не выберется. По военным работает российская артиллерия, добавил он.

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