В Курской области захватили американскую бронемашину

Группировка «Север» захватила бронемашину ВСУ М577 производства США под Суджей

Военнослужащие группировки войск «Север» захватили бронированную командно-штабную машину американского производства М577, принадлежавшую Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости офицер с позывным Витязь.

По его словам, бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады действовали в районе Махновки к северу от Суджи. Также российские военные захватили понтонно-мостовую бронемашину, два минных тральщика и украинские выносные антенны для управления беспилотниками. Собеседник агентства подчеркнул, что наступление Российской армии продолжается, а кольцо вокруг бойцов ВСУ «сжимается все плотнее».

Ранее сообщалось, что более сотни солдат из подразделения ВСУ попали в окружение западнее Суджи в Курской области. Как рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север», на месте образовался «настоящий котел», из которого никто не выберется. По военным работает российская артиллерия, добавил он.