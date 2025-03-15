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20:39, 15 марта 2025Бывший СССР

Более сотни украинских военных попали в кольцо в районе Суджи

Более сотни солдат ВСУ попали в окружение западнее Суджи

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukraine's 24th Mechanised Brigade / AP

Более сотни солдат из подразделения ВСУ попали в окружение западнее Суджи в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

По словам собеседника агентства, на месте образовался «настоящий котел», из которого никто не выберется. По военным работает российская артиллерия, добавил офицер.

Ранее стало известно, что представители Вооруженных сил Украины заложили авиабомбы под мостом в Судже, однако не успели взорвать их перед отступлением. По словам военкора RT Мурада Газдиева, причиной стала хаотичная обстановка, в которой части ВСУ покидали город.

На этой неделе Минобороны России сообщило об освобождении Суджи и ее возвращении под контроль ВС РФ. В Генштабе ВСУ переход города под контроль российских военных не подтвердили. Из карт, опубликованных украинским командованием, следовало, что большая часть города остается под контролем ВСУ.

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