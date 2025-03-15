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16:30, 15 марта 2025Россия

Украинские военные заложили авиабомбы под мостом в Судже и не успели их взорвать

Военкор Газдиев: ВСУ заложили бомбы под мостом в Судже, но не успели их взорвать
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не успели взорвать мост в Судже перед отступлением. Об этом сообщает военкор RT Мурад Газдиев.

В коротком ролике, выложенном в Telegram-канале RT, Газдиев показал авиабомбу, заложенную под мостом в недавно занятой российскими военными Судже. По его словам, части ВСУ выходили из города в таком хаосе, что просто не нажали кнопку детонации. Согласно информации Газдиева, украинским солдатам помешали бойцы добровольческого штурмового отряда «Ветераны».

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13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин отметил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

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