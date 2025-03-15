Украинские военные заложили авиабомбы под мостом в Судже и не успели их взорвать

Военкор Газдиев: ВСУ заложили бомбы под мостом в Судже, но не успели их взорвать

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не успели взорвать мост в Судже перед отступлением. Об этом сообщает военкор RT Мурад Газдиев.

В коротком ролике, выложенном в Telegram-канале RT, Газдиев показал авиабомбу, заложенную под мостом в недавно занятой российскими военными Судже. По его словам, части ВСУ выходили из города в таком хаосе, что просто не нажали кнопку детонации. Согласно информации Газдиева, украинским солдатам помешали бойцы добровольческого штурмового отряда «Ветераны».

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин отметил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.