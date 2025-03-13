Суджа вернулась под контроль России. До полного освобождения Курской области осталось зачистить от ВСУ шесть сел

МО РФ: Группировка войск «Север» освободила Суджу в Курской области

Российские военные освободили город Суджу в Курской области. Эту информацию официально подтвердило Министерство обороны России в четверг, 13 марта, в сводке о событиях в граничащем с Украиной регионе.

При этом неофициальные сообщения о переходе Суджи под контроль Вооруженных сил (ВС) России появились еще 11 марта — первым об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка. Затем эту информацию подтвердили еще два блогера, освещающие ход конфликта, — Владимир Романов и Евгений Лисицын. Спустя сутки появились кадры с российскими военнослужащими в центре Суджи.

Командование ВСУ отказалось признать потерю Суджи

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) не признал переход Суджи под контроль российских военных. Так, на опубликованных украинским командованием картах указано, что большая часть Суджи якобы остается под контролем украинских войск.

В то же время украинский аналитический проект DeepState сообщил о выходе подразделений ВСУ из этого населенного пункта. По информации ресурса, в черте города не осталось территории, находящейся под контролем украинских войск, и лишь незначительная часть Суджи остается в серой зоне.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

ВС России продолжают продвигаться в Курской области

Помимо Суджи за прошедшие сутки российские военные освободили от ВСУ в Курской области еще два населенных пункта — поселок Меловой и хутор Подол. Об этом также проинформировало Минобороны России. Кроме того, ВС РФ ударили по семи бригадам и штурмовому полку противника и отразили одну контратаку.

Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские военные уже выбили ВСУ из Гончаровки, наступая за Суджей. «Продолжая наступление на Курском фронте российские войска в западном пригороде Суджи взяли штурмом Гончаровку, где укрылись разбитые части ВСУ, бежавшие из освобожденных населенных пунктов Суджанского района», — говорится в сообщении. Уточняется, что ВС России зачищают окраины населенного пункта.

О боях в Гончаровке сообщил и Telegram-канал «Рыбарь». «Украинские формирования сохраняют свое присутствие на рубеже Гоголевка — Рубанщина — Олешня. Едва ли противнику хватит сил для контратаки, но вот зацепиться за застройку в районе Заолешенки ВСУ могут попытаться», — пишет автор.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

До полного освобождения Курской области осталось зачистить от ВСУ шесть сел

Для возвращения полного контроля над Курской областью российским военнослужащим необходимо освободить еще шесть населенных пунктов российского региона — Заолешенку, Рубанщино, Гоголевку, Олешню, Гуево и село Горналь. При этом в Заолешенке, по информации Mash, уже зачищено около 60-70 процентов территории, а северная и северо-восточная части села Гуево контролируются российскими войсками. В Гоголевке и селе Горналь продолжаются бои.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, в свою очередь, заявил, что в Курской области осталось освободить пять приграничных населенных пунктов. При этом конкретные названия он не указал.

Сейчас остается пять приграничных населенных пунктов, которые остается еще доработать, дочистить Апти Алаудинов Командир спецназа «Ахмат»

Накануне вечером начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении большей части занятой ВСУ территории Курской области. Он сообщил главе государства, что ВС РФ освободили 86 процентов оккупированной территории — около 1100 квадратных километров. Из них 259 квадратных километров были освобождены за последние пять дней.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что операция по освобождению Курской области от противника вошла в завершающую стадию. По его словам, об этом Путину доложило командование группировки войск «Север».

Полностью освободить оккупированную ВСУ территорию Курской области могут уже в ближайшие несколько дней. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Я думаю, эти территории через 2-3 дня уже будут освобождены», — указал он.

Появились первые кадры из освобожденной Суджи

Министерство обороны России показало первые кадры из освобожденной от ВСУ Суджи. На распространенном ведомством видео показано множество разрушенных строений, сгоревший автомобиль, а также обломки зданий. Также в сети появилось видео с кладбищем техники ВСУ под Суджей. На кадрах, снятых российскими бойцами из салона автомобиля, видно стоящую вдоль дороги сожженную украинскую технику.

Освобожденную Суджу уже посетили российские военные корреспонденты. Так, одним из них стал Евгений Поддубный, едва не погибший под Суджей в августе прошлого года. Военкор прогулялся по городу и опубликовал снятое там видео. Также он описал обстановку в городе. По его словам, украинские военные продолжают бить по Судже из артиллерии, но «очаговое сопротивление подавлено».

Вместе с Поддубным Суджу посетил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. «На западных окраинах еще остаются очаги сопротивления. При этом повальное бегство закончилось, противник приходит в себя и пытается закрепиться», — рассказал он о ситуации в городе в своем Telegram-канале. Также Коц сообщил, что с самого утра Суджа находится под артиллерийским обстрелом.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Освобождение Суджи началось с операции «Поток»

Для освобождения Суджи российские военные разработали операцию по проникновению десанта в тыл подразделений ВСУ. Более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в российский город по пустой трубе газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления, в результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.

Военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что именно благодаря этой операции в битве за Курскую область произошел перелом. По его словам, российские военные совершили настоящий подвиг, масштаб которого еще не до конца оценен. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал присвоить звания Героев России всем участникам операции, а профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что о «Потоке» будут снимать фильмы.