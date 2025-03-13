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14:03, 13 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали возможные сроки полного освобождения Курской области

Депутат Чепа: Курская область будет освобождена через 2-3 дня
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

При обсуждении вопроса о возможном 30-дневном прекращении огня особое значение имеет освобождение Курской области, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал сроки, необходимые для окончательного вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы должны делать все для того, чтобы как можно быстрее освободить эти территории, где находятся наши граждане, и месяц ждать, конечно, нет никакого смысла, но, я думаю, эти территории через 2-3 дня уже будут освобождены», — поделился своей оценкой депутат.

Ранее командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от солдат ВСУ.

Утром 12 марта российские военнослужащие заняли площадь Ленина и подняли флаги в центре Суджи. На следующий день, 13 марта, Минобороны официально подтвердило, что армия России освободила населенный пункт.

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