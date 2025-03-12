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12:16, 12 марта 2025Россия

На центральной площади Суджи подняли российский флаг

На центральной площади Суджи в Курской области подняли российский флаг
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: РИА Новости

На центральной площади города Суджа в Курской области подняли российский флаг. Об этом сообщил командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Тьма, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня, 12 марта, у здания администрации города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции», — сказал комбат.

Ранее в сети появились кадры с российскими военными на Советской площади. Днем ранее, 11 марта, военблогер Юрий Подоляка заявил об освобождении Суджи и пояснил, что речь идет об административных границах населенного пункта, а не о всей агломерации.

По его словам, под контролем Вооруженных сил Украины находятся пригороды Суджи — населенные пункты Гончаровка, Заолешенка и Заолешенский.

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