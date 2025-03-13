Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области. Что известно на данный момент?

Песков: Освобождение оккупированной части Курской области на завершающей стадии

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

12 марта глава государства посетил один из командных пунктов в Курской области. Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в регионе и обеспечить зону безопасности. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что украинская группировка в Курской области изолирована, «идет ее планомерное уничтожение».

Путин выслушал доклады командующего группы «Север», заместителя командующего группировки «Север», которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Освобождено 86 процентов занятой ВСУ территории Курской области

По словам Герасимова, Российской армии удалось освободить около 1100 квадратных километров. Из них 259 квадратных километров были освобождены за последние пять дней. Украинские потери в Курской области составили свыше 68 тысяч человек и более 7000 единиц техники, указал начальник Генштаба в докладе Путину.

Кадр: РИА Новости

Между тем командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов оценил потери ВСУ в Курской области цифрой около 70 тысяч человек. Он также назвал цели завершающего этапа освобождения Курской области — зачистка оставшихся очагов сопротивления, создание безопасных условий для мирного населения и оказание необходимой помощи людям.

Россия освободила Суджу

Город Суджа, который находился в оккупации с первых дней вторжения ВСУ в Курскую область, перешел под полный контроль Российской армии. ВС РФ водрузили триколор в центре Суджи, зачистка продолжается. В сети публиковалось видео с картой, на которой можно было увидеть хронологию освобождения города российскими войсками.

Как показано на карте, к полудню 10 марта российские десантники пробились в Зазулевку. Параллельно с этим бойцы спецназа «Ахмат» и 44-го армейского корпуса зачистили посадки в районе Мартыновки, а также освободили Ивашковский. К середине 11 марта российские войска прорвались на окраину Суджанской агломерации и начали зачистку. Подразделения ВСУ предприняли отступление, оставляя тяжелую технику из-за уничтоженных мостов. К вечеру под контролем армии России оказались почти все населенные пункты на окраинах Суджи.

Как стало известно позднее, в Судже и других населенных пунктах Курской области нашли более 100 человек, которые считались пропавшими без вести. Командир спецназа «Ахмат» между тем рассказывал об обстреле групп эвакуации мирных жителей из Суджи со стороны ВСУ. «Там очень тяжелая ситуация», — отмечал генерал-майор.

Кроме того, сообщалось, что украинские солдаты во время отступления из Суджи заминировали город. «Аккуратнее идите по улице. Постоянно смотрите под ноги, "лепестки" валяются везде», — советовал замкомандира парашютно-десантной роты с позывным Атом.