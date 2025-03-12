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22:47, 12 марта 2025РоссияЭксклюзив

Раскрыта судьба беженцев из интерната в освобожденной Судже

Общественник Синельников: Людей из интерната в Судже вывезли до штурма города
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Курских беженцев, которые после оккупации Суджи около полугода жили в здании местного интерната, вывезли из города еще до начала штурма. Об этом «Ленте.ру» сообщил общественник Владимир Синельников.

«Что касается интерната, то люди оттуда прибыли ранее. Они уже находятся в Курске, с ними работают различные органы, в том числе и на полиграфе. Это стандартная процедура для тех, кто был в оккупации. Не то что бы в чем-то подозревают, но так надо, время такое», — сказал он.

Говоря о количестве эвакуированных 12 марта мирных жителей, он назвал ту же цифру, что и врио губернатора региона Александр Хинштейн — 68 человек. При этом Синельников отметил, там по-прежнему остается множество людей.

«Планируются еще эвакуации, людей будет много. Это только начало, первые, кто вышел и согласился поехать. Остальные поедут в ближайшие дни. Не все хотят выезжать», — сказал общественник «Ленте.ру».

Что известно об интернате в Судже

Здание суджанской школы-интерната стало убежищем для десятков людей, потерявших жилье в первые недели вторжения ВСУ, а также для одиноких стариков, которые не смогли бы выжить самостоятельно. Часть беженцев оттуда переправляли в Россию через Украину.

Интернат неоднократно попадал под обстрелы. Самый сильный произошел 1 февраля 2025 года. Россия обвинила в ударе ВСУ. Минобороны заявило, что средства противовоздушной обороны в тот день зафиксировали пуск ракет из Сумской области, омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала осудить атаку.

Спустя пять дней стало известно, что около ста беженцев будут отправлены в Белоруссию через Украину, после чего попадут в Россию.

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