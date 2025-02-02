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18:35, 2 февраля 2025Россия

Москалькова обратилась в международные организации после удара по интернату в Судже

Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ после удара ВСУ по интернату в Судже
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в международные организации после удара по школе-интернату в Судже Курской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Украинские нацисты устроили кровавую провокацию в Судже Курской области. <...> Уничтожение гражданского объекта, в котором находились самые незащищённые люди – это преступление, которому нет прощения и забвения!» — написала омбудсмен.

В связи с произошедшим Москалькова обратилась к Верховному комиссару Организации объединенных наций (ООН) по правам человека, Председателю комитета ООН по правам человека, Директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Генеральному секретарю Совета Европы, а также Комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершённое киевским режимом. «Если права человека для вас не пустой звук, вы не имеете права отмолчаться», — указала она.

Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школу-интернат в Судже, где, по предварительным данным, могли находиться взятые в плен граждане России, стало известно вечером 1 февраля.

Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Вооруженные силы России нанесут стратегическое поражение Киеву в ответ на такие военные преступления ВСУ, как удар по школе-интернату в Судже и бесчинства в Русском Поречном Курской области.

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