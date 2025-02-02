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17:41, 2 февраля 2025Россия

Российский сенатор раскрыл «единственный ответ» на действия ВСУ в Курской области

Джабаров: Россия нанесет стратегическое поражение Киеву в ответ на преступления
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесут стратегическое поражение Киеву в ответ на такие военные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), как удар по школе-интернату в Судже и бесчинства в Русском Поречном Курской области. Об этом заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Российский сенатор назвал ВСУ «чисто нацистской армией». «Это [военные преступления, совершаемые ВСУ] говорит о том, что, не имея никаких успехов на поле боя, они пытаются выместить свое зло на несчастных людях — на стариках, на больных, на детях», — обозначил Джабаров.

Он заявил, что единственный ответ на действия ВСУ — «удары и нанесение стратегического поражения» Украине. Кроме того, сенатор предрек трибунал для тех, кто совершил военные преступления в Курской области.

О ракетном ударе по зданию школы-интерната в Судже стало известно 1 февраля. По данным Минобороны, ракеты запускались из американской реактивной системы залпового огня HIMARS из окрестной Малой Рыбицы.

В начале 2025 года врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что после освобождения села Русское Поречное российские военные предоставили снимки, от которых «кровь стынет в жилах». Речь шла о замученных в подвалах мирных жителях. Хинштейн назвал события в населенном пункте геноцидом.

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