В России нашли виновных в атаке по интернату в Судже. Кто стоит за терактом и какое наказание их ждет?

Мирошник назвал провокацией попытки обвинить РФ в ударе по интернату в Судже

Следственный комитет (СК) России вычислил виновных в атаке по школе-интернату в городе Суджа Курской области. По данным силовиков, приказ ударить по объекту с мирными жителями отдал командир 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислав Карпуша (внесен в реестр террористов и экстремистов).

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ «(Теракт, повлекший смерть человека»). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы. Сейчас российские следователи устанавливают местонахождение военного и его соучастников. Росфинмониторинг включил Карпушу в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В результате совершенного Карпушей преступления есть погибшие и раненые. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям всех причастных лиц Следственный комитет России

Известно, что Украина пытается выставить Россию виновной в атаке по Судже. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал подобные обвинения информационной провокацией. Он напомнил, что о «лагере» в интернате, где удерживались мирные российские граждане, Москва заявляла еще летом 2024 года. Дипломат указал, что о нем знали в Российском Красном Кресте и Международном Красном Кресте. «Но это никак не сдержало украинских боевиков от нанесения удара», — добавил он.

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ВСУ запустили ракеты по Судже из Сумской области

По данным Министерства обороны России,1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже. Средства противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали пуск ракет из Сумской области. В оборонном ведомстве считают, что данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области.

Бойцы группировки войск «Север» указали, что украинские ракеты запускались из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS из окрестной Малой Рыбицы. После первых запусков российские разведчики смогли вскрыть местонахождение установки противника.

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Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал удар украинских войск по городу «нечеловеческим зверством киевского режима», у которого нет оправдания, срока давности и которому нет прощения.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее терактом. Она указала, что за него несут ответственность все те, кто поставляет Киеву вооружения. Дипломат пообещала, что все организаторы и исполнители этого преступления понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом.

В России рассказали, что ждет Киев после удара по интернату в Судже

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что удар ВСУ по школе в Судже является актом человеконенавистнической кровавой политики Киева.

Он выразил уверенности, что Следственный комитет России и вся страна будут настаивать на том, чтобы до конца довести расследование всех этих «мерзких античеловеческих преступлений» и наказать виновных, как это было после победы во Второй мировой войне

«Мы помни такие процессы. Они будут впереди и по итогам всех зверств украинских неонацистов», — заключил Карасин.