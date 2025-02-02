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10:48, 2 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыта личность приказавшего нанести ракетный удар по школе-интернату в Судже

СК РФ возбудил уголовное дело против командира ВСУ Карпуши из-за удара по школе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Малинкин / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СК РФ) раскрыл личность командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), который приказал нанести ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным СК РФ, приказ атаковать школу-интернат, где находились мирные жители, дал командир 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных формирований Украины Ростислав Карпуша. В результате случившегося есть жертвы и раненые.

Против командира ВСУ возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). В СК добавили, что идет установление местонахождения Карпуши и его соучастников.

Ранее подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен назвал удар по школе-интернату в Судже провокацией ВСУ. По его словам, Украина таким образом пытается переманить российские силы с главной линии фронта.

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