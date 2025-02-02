Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 2 февраля 2025Мир

В США назвали удар по школе-интернату в Судже провокацией ВСУ

Политолог Расмуссен назвал удар по школе-интернату в Судже провокацией ВСУ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Chad Menegay / Globallookpress.com

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в городе Суджа в Курской области был нанесен для того, чтобы переманить российских военных с главной линии фронта, где они добиваются успехов. Об этом сообщил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями».

Расмуссен назвал удар ВСУ по школе-интернату в Судже провокацией. «Украина таким образом пытается переманить российские силы с главной линии фронта, где у русских большие успехи», — пояснил политолог.

По его мнению, атака на здание школы-интерната свидетельствует об отчаянии Киева. Украина ищет хоть какую-то победу, при этом проигрывая в реальном бою, подчеркнул Расмуссен.

Помимо этого, политолог заявил, что Россия сделает ответный шаг, когда установит точное место, откуда была запущена ракета.

Ранее Расмуссен назвал причину частых рейдов украинских военкомов с целью мобилизации населения. Американский политолог выразил мнение, что украинские власти находятся в отчаянном положении из-за нехватки людей на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

      Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию

      Российский генерал заявил об обмане Украины с коридором для мирных жителей Суджи

      Неймар прокомментировал возвращение в «Сантос»

      Володин заявил о планах посетить Индию

      Стало известно о смерти россиянина при детонации взрывного устройства ВСУ

      В семье, где четверо детей погибли из-за отравления, умер пятый ребенок. Между трагедиями прошло четыре месяца

      Российский посол исключил диалог Москвы с одной европейской страной

      Киев уличили в навязывании детям антироссийской пропаганды через учителей

      В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше