В США назвали удар по школе-интернату в Судже провокацией ВСУ

Политолог Расмуссен назвал удар по школе-интернату в Судже провокацией ВСУ

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в городе Суджа в Курской области был нанесен для того, чтобы переманить российских военных с главной линии фронта, где они добиваются успехов. Об этом сообщил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями».

Расмуссен назвал удар ВСУ по школе-интернату в Судже провокацией. «Украина таким образом пытается переманить российские силы с главной линии фронта, где у русских большие успехи», — пояснил политолог.

По его мнению, атака на здание школы-интерната свидетельствует об отчаянии Киева. Украина ищет хоть какую-то победу, при этом проигрывая в реальном бою, подчеркнул Расмуссен.

Помимо этого, политолог заявил, что Россия сделает ответный шаг, когда установит точное место, откуда была запущена ракета.

Ранее Расмуссен назвал причину частых рейдов украинских военкомов с целью мобилизации населения. Американский политолог выразил мнение, что украинские власти находятся в отчаянном положении из-за нехватки людей на поле боя.