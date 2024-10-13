Названа причина частых облав военкомов на Украине

Политолог Расмуссен: Киев находится в отчаянном положении из-за нехватки людей

Политолог Эрл Расмуссен назвал причину частых рейдов украинских военкомов с целью мобилизации населения. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По мнению Расмуссена, Киев совершенно не волнует здоровье призывников, так как считает, что «пока люди могут двигаться, их можно обучать». В этой связи, считает специалист, органы Территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) часто устраивают облавы на людей в общественных местах.

Расмуссен полагает, что украинские власти находятся в отчаянном положении из-за нехватки людей на поле боя. Также эксперт прокомментировал вероятность мобилизации женщин в будущем. Он считает, что в этом случае женщин будут направлять на вспомогательные должности, чтобы освободить мужчин и послать их воевать.

Ранее в центре Киева военкомы устроили массовую облаву на поклонников группы «Океан Эльзы». Судя по опубликованным украинскими СМИ видео, молодых людей силой заталкивают в машины и увозят в неизвестном направлении.