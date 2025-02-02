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10:57, 2 февраля 2025Мир

В МИД отреагировали на попытки Украины обвинить Россию в ударе по интернату в Судже

Посол Мирошник назвал провокацией попытки обвинить РФ в ударе по школе в Судже
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отреагировал на попытки Украины обвинить Россию в ударе по школе-интернату в Судже. В своем Telegram-канале он назвал подобные заявления информационной провокацией.

Мирошник подчеркнул, что ракетный удар является «зверством и военным преступлением» киевских властей. Попытки же обвинить в этом Москву он счел вероломством и зашкаливающим цинизмом. Посол отметил, что Украина пошла на «информационную провокацию», так как понимала, что западные партнеры осведомлены, что удар был нанесен с территории Сумской области.

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