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11:41, 2 февраля 2025Россия

В России заявили о последствиях для Киева после удара ВСУ по школе-интернату в Судже

Сенатор Карасин: удар по школе-интернату в Судже — акт кровавой политики Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в городе Суджа в Курской области — это акт человеконенавистнической политики Киева, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. О последствиях для Украины сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

Это новый акт человеконенавистнической кровавой политики нынешнего киевского режима

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Я убежден, что наш Следственный комитет и вся наша страна будут настаивать на том, чтобы до конца довести расследование всех этих мерзких античеловеческих преступлений и наказать виновных, как это было после победы во Второй мировой войне. Мы помни такие процессы. Они будут впереди и по итогам всех зверств украинских неонацистов», — сказал Карасин.

Ранее Следственный комитет России (СК РФ) раскрыл личность командира ВСУ, который приказал нанести ракетный удар по школе-интернату в Судже. По данным СК РФ, приказ атаковать здание, где могли находиться мирные жители, дал командир 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных формирований Украины Ростислав Карпуша. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

ВСУ нанесли ракетный удар по зданию школы-интерната в Судже 1 февраля. В здании могли находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения в российский регион.

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