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02:06, 2 февраля 2025Россия

Хинштейн прокомментировал удар ВСУ по Судже

Хинштейн: Точной информации о числе пострадавших в Судже сейчас нет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Точной информации о количестве пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже сейчас нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление», — написал он.

Он также назвал удар украинских войск по городу «нечеловеческим зверством киевского режима», у которого нет оправдания, срока давности и которому нет прощения.

Ранее Минобороны России объяснило удар ВСУ по Судже. В военном ведомстве указали, что средства ПВО зафиксировали пуск ракет из Сумской области, назвав целью этой провокации отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, совершенных в курском селе Русское Поречное.

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