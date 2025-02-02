МИД России: удар ВСУ по интернату в Судже является терактом

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в городе Суджа Курской области является терактом, и российская сторона призывает все международные институты осудить его. Об этом сообщается в комментарии официального педставителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», — подчеркнула дипломат.

Ранее российские военные показали кадры пусков украинских ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Судже.