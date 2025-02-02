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13:40, 2 февраля 2025Мир

МИД назвал терактом удар ВСУ по интернату в Судже

МИД России: удар ВСУ по интернату в Судже является терактом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по интернату в городе Суджа Курской области является терактом, и российская сторона призывает все международные институты осудить его. Об этом сообщается в комментарии официального педставителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом», — подчеркнула дипломат.

Ранее российские военные показали кадры пусков украинских ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Судже.

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