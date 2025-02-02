Группировка войск «Север» показала кадры пусков украинских ракет по Судже

Российские военные показали кадры пусков украинских ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Суджа в Курской области. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале «Северный Ветер» бойцов группировки войск «Север».

Уточняется, что после после первых запусков российские разведчики смогли вскрыть местонахождение установки противника

«Четыре пуска "химарей" (в 18:53) из окрестной Малой Рыбицы зафиксированы данными объективного контроля», — говорится в сообщении.

Российские бойцы пообещали, что обязательно вычислят не только всех членов экипажа, отдавших преступный приказ об атаке, но и их западных кураторов, руководящих как расчетом HIMARS, так и всей провокацией.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что приказ атаковать школу-интернат в Судже, где могли находиться мирные жители, дал командир 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных формирований Украины Ростислав Карпуша. В отношении него возбуждено уголовное дело.

