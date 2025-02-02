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12:19, 2 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные показали кадры пусков украинских ракет по Судже

Группировка войск «Север» показала кадры пусков украинских ракет по Судже
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Российские военные показали кадры пусков украинских ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Суджа в Курской области. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале «Северный Ветер» бойцов группировки войск «Север».

Уточняется, что после после первых запусков российские разведчики смогли вскрыть местонахождение установки противника
«Четыре пуска "химарей" (в 18:53) из окрестной Малой Рыбицы зафиксированы данными объективного контроля», — говорится в сообщении.

Российские бойцы пообещали, что обязательно вычислят не только всех членов экипажа, отдавших преступный приказ об атаке, но и их западных кураторов, руководящих как расчетом HIMARS, так и всей провокацией.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что приказ атаковать школу-интернат в Судже, где могли находиться мирные жители, дал командир 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных формирований Украины Ростислав Карпуша. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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