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20:18, 21 января 2025Россия

Хинштейн высказался об убийстве мирных жителей в Русском Поречном

Хинштейн назвал геноцидом убийство мирных жителей в селе Русское Поречное
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал геноцидом убийство мирных жителей в селе Русское Поречное Суджанского района региона. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «потрясен страшным известием» об обнаружении в подвалах населенного пункта тел убитых и замученных Вооруженными силами Украины (ВСУ) россиян. «Никак иначе, кроме как геноцидом и преступлением против человечества, назвать это невозможно!» — заявил Хинштейн.

Врио главы Курской области рассказал, что после освобождения села российские Вооруженные силы предоставили снимки с места происшествия. «От этих кадров (...) кровь стынет в жилах», — добавил он.

По словам политика, эвакуировать тела убитых пока невозможно. Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения.

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