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19:36, 21 января 2025Россия

Хинштейн заявил о невозможности эвакуировать тела убитых в Русском Поречном

Хинштейн заявил, что убитых в Русском Поречном пока эвакуировать невозможно
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

В связи с ситуацией в Русском Поречном Курской области эвакуировать тела убитых россиян пока невозможно. Об этом заявил врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«К сожалению, несмотря на освобождение села, ситуация в Русском Поречном не позволяет сейчас эвакуировать тела погибших. Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, чтобы погибшие были преданы земле и достойно похоронены», — написал чиновник.

Он заверил, что правительство региона окажет всю помощь потерявшим своих близких семьям, в том числе и в организации похорон.

Ранее военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, что в подвале дома в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли пожилых людей, замученных украинскими военными. По их словам, они нашли без признаков жизни как минимум двух женщин и одного старика. Их со связанными руками загнали в подвал и закинули туда несколько гранат.

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