РИА Новости: В курском селе Русское Поречное нашли тела замученных ВСУ стариков

В подвале дома в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела пожилых людей, замученных украинскими военными, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки «Север» ВС РФ.

По их словам, они нашли тела как минимум двух женщин и одного старика. Их со связанными руками загнали в подвал и закинули туда несколько гранат. «У пожилых людей не было шансов выжить», — заявил военный.

Ранее жительница Курской области рассказала, что ВСУ проводили неизбирательные обстрелы домов мирных жителей, а также совершались атаки с использованием беспилотников.