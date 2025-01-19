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11:12, 19 января 2025Россия

Российские военные рассказали о замученных украинцами стариках в Курской области

РИА Новости: В курском селе Русское Поречное нашли тела замученных ВСУ стариков
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В подвале дома в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела пожилых людей, замученных украинскими военными, рассказали РИА Новости военнослужащие группировки «Север» ВС РФ.

По их словам, они нашли тела как минимум двух женщин и одного старика. Их со связанными руками загнали в подвал и закинули туда несколько гранат. «У пожилых людей не было шансов выжить», — заявил военный.

Ранее жительница Курской области рассказала, что ВСУ проводили неизбирательные обстрелы домов мирных жителей, а также совершались атаки с использованием беспилотников.

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