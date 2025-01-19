ТАСС: Воюющие за ВСУ наемники расстреливали мирных жителей Курской области

Иностранные наемники, воюющие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстреливали мирных жителей Курской области. Об этом рассказала жительница одного из сел Суджанского района, ее историю передает ТАСС.

«Сюда наемников, знаете, сколько зашло. Сразу как зашли, вот так по кругу, они же людей расстреливали», — поделилась жительница.

По ее словам, ВСУ проводили неизбирательные обстрелы домов мирных жителей, а также совершались атаки с использованием беспилотников.

Ранее стало известно, что подвалах домов в селе Русское Поречное обнаружили тела замученных украинскими военными людей. «Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат», — раскрыл подробности источник из числа военнослужащих группировки «Север».