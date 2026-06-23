Названы требующие срочного обращения к врачу симптомы после анального секса

Колопроктолог Данило Муньос предупредил, что если после анального секса появились определенные симптомы, то необходимо срочно обратиться к врачу. Об этом он рассказал изданию Metropoles.

Во-первых, по словам Муньоса, тревожным звоночком является кровотечение из ануса. Оно может говорить о том, что во время секса была повреждена слизистая оболочка. Причинами нарушения ее целостности доктор назвал недостаток смазки, отсутствие расслабления и травматичное проникновение.

В число других поводов, требующих обращения в больницу, он включил боль в заднем проходе, головокружение, недомогание, затруднение дефекации, необычные выделения из анального отверстия, зуд и язвы в этой области, а также изменения в работе кишечника в целом. Чтобы избежать подобных проблем, специалист призвал во время полового акта использовать презервативы и большое количество лубриканта на водной или силиконовой основе, включить в рацион клетчатку и пить больше воды.

Ранее сексолог Джесс О'Рейли рассказала об особенностях секса с партнером с большим пенисом. По ее словам, с таким мужчиной важно не осуществлять проникновение без возбуждения.