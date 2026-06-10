Женщинам рассказали о правилах близости с партнером с большим пенисом

Большой размер пениса может приносить дискомфорт женщине во время секса, считают сексологи Джесс О'Рейли и Энджи Роунтри. Чтобы процесс был приятным для обоих партнеров, они посоветовали следовать нескольким правилам, пишет Cosmopolitan.

По мнению О'Рейли, если у мужчины большой пенис, самое важное — не осуществлять проникновение без возбуждения. При хорошей подготовке к сексу шейка матки немного сдвигается, что уменьшает давление на нее во время полового акта. Если болезненные ощущения все же появляются, сексолог посоветовала немедленно остановиться и не бояться завершить процесс, даже если момент кажется неподходящим.

Роунтри также рекомендовала попробовать разные позиции, чтобы найти наиболее удобную. Для большего комфорта она посоветовала использовать лубрикант, а в некоторых случаях — специальную накладку на пенис, ограничивающую глубину проникновения.

По словам сексолога, сделать близость еще приятнее помогут секс-игрушки. Также она посоветовала не забывать о внешней стимуляции клитора и других эрогенных зон.

Ранее сексолог Джавай Фрай-Некрасова и сексотерапевт Дженни Скайлер опровергли популярный миф об анальном сексе. По их словам, перед таким видом близости не нужно голодать, чтобы обеспечить чистоту.