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03:15, 23 июня 2026Россия

Поиски пропавшего вертолета возобновили в российском регионе

В Приморье возобновили поиски пропавшего вертолета Robinson R44
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Тернейском округе Приморского края утром 23 июня возобновились поиски пропавшего вертолета Robinson R44. Об сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

В настоящее время продолжаются попытки обнаружить с воздуха место аварийной посадки или крушения вертолета, уточняет агентство.

В администрации Тернейского муниципального округа рассказали, что местных жителей, которые могли видеть или слышать вертолет, также призвали поделиться информацией. Отмечается, что обследуемая территория является обширной и труднодоступной.

Вертолет пропал 21 июня. Было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель двух и более лиц. В тот же день поиски приостановили.

На борту вертолета находились женщина и мужчина — пилот и летчик-наблюдатель. Экипаж выполнял штатную задачу по осмотру территории на наличие возгораний и задымлений. Сигнала о проблемах на вертолете во время полета не подавали.

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