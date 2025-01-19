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01:02, 19 января 2025Россия

В Курской области обнаружили тела замученных военными ВСУ мирных жителей

РИА Новости: В курском селе нашли тела замученных военными ВСУ мирных жителей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области обнаружили тела замученных военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылками на военнослужащих группировки «Север».

«Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были, их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат», — сообщил собеседник агентства. По его словам, у пожилых людей не было шансов выжить.

Ранее военный специалист, офицер запаса Александр Матюшин заявил, что перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа ВСУ могут пойти на провокацию в Курской области. Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с начала августа 2024 года.

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