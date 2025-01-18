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11:35, 18 января 2025Россия

В России предупредили о возможной провокации ВСУ в Курской области

Военный эксперт Матюшин: Перед инаугурацией Трампа ВСУ могут пойти на провокацию
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут пойти на провокацию в Курской области. Об этом заявил военный специалист, офицер запаса Александр Матюшин, его слова приводит «Царьград».

Эксперт заметил, что целью провокации может стать демонстрация блоку НАТО якобы имеющегося у Украины военного потенциала, что, как предполагают в Киеве, подтолкнет альянс к более активному финансированию ВСУ.

Матюшин добавил, что атаки на Курскую область будут в приоритете украинского командования «до конца», а кроме того, возможны попытки атак на Белгородскую и Брянскую области. «Держаться за Курскую область они будут из последних сил. И до последнего они будут не оставлять попыток ведения боевых действий на территории Великороссии», — предупредил эксперт.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с начала августа 2024 года. Райцентр Суджа и ряд других населенных пунктов остаются под контролем украинской армии, на подступах к городу идут тяжелые бои. 9 января появились сообщения о заходе российских подразделений в отдельные районы Суджи и начале уличных боев, однако российские военкоры это опровергли.

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