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15:19, 9 января 2025Россия

Военкоры раскрыли ситуацию в Курской области на фоне сообщений о начале боев за Суджу

WarGonzo: Подтверждений информации о начале боев за Суджу в Курской области нет
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подтверждений информации о начале сражения за Суджу Курской области на данный момент нет. Ситуацию в регионе на фоне сообщений о боях в городе раскрыл Telegram-канал WarGonzo, принадлежащий военкору Семену Пегову.

По его данным, сейчас российские военнослужащие продолжают давить на оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Махновка Суджанского района. «Со всех сторон от города у российских войск на пути еще несколько населенных пунктов, занятых ВСУ, и уходить без боя они оттуда не собираются, а наоборот — постоянно пытаются подтягивать на направление новые резервы», — говорится в посте.

Информацию о начале боев за Суджу также опроверг Telegram-канал «МИГ России». Его авторы подчеркнули, что Замостье, фигурирующее в сообщениях ряда СМИ, это не микрорайон города, а поселок, который находится рядом.

Канал также заявил, что бойцы ВСУ в селе Малая Локня не попадали в окружение Вооруженных сил России, а Погребки Суджанского района все еще остаются под контролем украинских войск.

Ранее о начале боев за Суджу сообщил Mash. По информации издания, столкновения идут в восточной и юго-восточной частях населенного пункта. Как утверждают авторы материала, наступление ведут десантники 11-й бригады Воздушно-десантных войск России, которые сейчас штурмуют Замостье.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 9 января, с начала вторжения Киев потерял более 50 310 военнослужащих и свыше четырех тысяч единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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