Mash: армия России начала бои за Суджу

Армия России начала бои за Суджу — удерживаемый Вооруженными силами Украины (ВСУ) райцентр Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, боевые действия ведутся в восточной и юго-восточной частях населенного пункта. Наступление ведут десантники 11-й бригады Воздушно-десантных войск. Они штурмуют микрорайон Замостье, в котором распложен основной укрепрайон ВСУ, указано в сообщении.

Параллельно с наступлением на Суджу российские войска вступили в бой в селах Гуево и Бондаревка. Населенные пункты Леонидово и Александрия уже перешли под контроль Армии России, отмечает канал.

Ранее военкор Владимир Романов заявил, что динамика развития событий в Курской области исключает вариант обмена ее территорий на земли в зоне спецоперации. Он добавил, что приостановки боевых действий не произойдет даже после возвращения контроля над всей приграничной полосой. «Уже есть замысел на последующие действия», — написал Романов.