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11:36, 9 января 2025Россия

В России оценили перспективу «обмена территорий» в зоне СВО на часть Курской области

Военкор Романов: обмена территорий Курской области на земли в зоне СВО не будет
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Обмена территорий Курской области на земли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не будет, заявил военкор Владимир Романов. Свое мнение о развитии российско-украинского конфликта он высказал в Telegram.

Такой вывод Романов сделал на основании последних сообщений, поступивших из приграничного российского региона.

По словам военкора, приостановки боевых действий не произойдет даже после возвращения контроля над всей приграничной полосой. «Уже есть замысел на последующие действия», — написал он.

8 января Минобороны озвучило данные о потерях украинских войск в Курской области, бои на территории которой ведутся с начала августа. В военном ведомстве сообщили, что потери противника превысили 50 тысяч человек.

ЖЗЛ
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