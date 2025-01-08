Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч военнослужащих

Минобороны РФ: в Курской области ВСУ потеряли более 50 тысяч военных

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области превысили 50 тысяч военнослужащих. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, также ВСУ потеряли на курском направлении 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортеров, более 1,5 тысячи боевых бронированных машин, а также автомобили, артиллерийские орудия, пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе американские HIMARS и MLRS, пусковые установки зенитных ракетных комплексов и другую технику.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили украинские военные аэродромы и место сборки и хранения беспилотников.