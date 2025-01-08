Российские военные поразили украинские военные аэродромы и место сборки беспилотников

Минобороны: ВС РФ поразили украинские военные аэродромы и место сборки БПЛА

Российские военные поразили украинские военные аэродромы и место сборки и хранения беспилотников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Также они ударили по скоплениям живой силы и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли в плен 18 бойцов 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).