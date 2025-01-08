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12:26, 8 января 2025Россия

Российские военные взяли в плен 18 бойцов ВСУ

Минобороны: ВС РФ взяли в плен 18 бойцов ВСУ западнее Курахово в ДНР
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российские военные взяли в плен 18 бойцов 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Украинские военные находились западнее населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

Всего потери ВСУ составили более 280 бойцов. Также были уничтожены танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь в небе над Россией были сбиты 32 дрона.

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