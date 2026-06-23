«РГ»: Российская авиация разбомбила остров с британским спецназом

Авиация ВС РФ нанесла бомбовый удар по острову Первомайский в Николаевской области, сообщает «Российская газета» (РГ).

«Сообщается об уничтожении двух военных катеров и до 10 человек личного состава», — рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

Остров является искусственным и был создан в XIX веке для контроля входа в Днепро-Бугский лиман. До 1941 года там размещалась артиллерийская батарея, а после Великой Отечественной войны — база морского спецназа ГРУ.

В период независимости Украины остров перешел под управление военно-морских сил страны. На нем сохранились подземные сооружения и бункеры, которые, по утверждению источника, с началом специальной военной операции используются для подготовки диверсионных групп при участии британских специалистов для действий на море.

Ранее Армия России поразила объекты нефтепереработки и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. В военном ведомстве отметили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетами и артиллерией.