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02:57, 23 июня 2026Россия

Российская авиация разбомбила остров с британским спецназом

«РГ»: Российская авиация разбомбила остров с британским спецназом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Авиация ВС РФ нанесла бомбовый удар по острову Первомайский в Николаевской области, сообщает «Российская газета» (РГ).

«Сообщается об уничтожении двух военных катеров и до 10 человек личного состава», — рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

Остров является искусственным и был создан в XIX веке для контроля входа в Днепро-Бугский лиман. До 1941 года там размещалась артиллерийская батарея, а после Великой Отечественной войны — база морского спецназа ГРУ.

В период независимости Украины остров перешел под управление военно-морских сил страны. На нем сохранились подземные сооружения и бункеры, которые, по утверждению источника, с началом специальной военной операции используются для подготовки диверсионных групп при участии британских специалистов для действий на море.

Ранее Армия России поразила объекты нефтепереработки и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. В военном ведомстве отметили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетами и артиллерией.

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