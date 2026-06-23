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03:00, 23 июня 2026Наука и техникаЭксклюзив

Назван способ улучшить сигнал Wi-Fi

IT-эксперт Щербаков: Для улучшения сигнала Wi-Fi нужно поставить роутер в центре помещения
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Proxima Studio / Shutterstock / Fotodom

Чтобы улучшить сигнал Wi-Fi рекомендуется поставить роутер правильно: в центре квартиры или офиса, повыше и на открытом месте — не в тумбочке, не за телевизором, не в углу, рассказал «Ленте.ру» эксперт в области IT, технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков.

«Сигнал расходится во все стороны, и спрятанный роутер теряет до половины мощности еще до того, как сигнал доходит до устройства. Уберите помехи. Бетонные стены, микроволновки, холодильники, радиотелефоны — все это глушит сигнал. Достаточно отодвинуть роутер от бытовой техники на метр-полтора, и разница будет ощутима. Перезагружайте роутер раз в неделю. Это простейший способ поддерживать стабильную работу — как перезагрузка телефона, только для вашей сети», — сказал Щербаков.

Выбирайте нужный диапазон. Если роутер раздаёт две сети — 2.4 и 5 ГГц — используйте 5 ГГц вблизи роутера, она быстрее, а сеть 2.4 ГГц лучше "пробивает" стены — выбирайте ее в дальних комнатах

Сергей Щербаковэксперт в области IT

Эксперт также посоветовал приобрести репитер (усилитель сигнала). Если в квартире или офисе есть «мертвые зоны», репитер за небольшую сумму решает проблему — устройство просто вставляется в розетку на полпути между роутером и проблемной зоной.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов назвал признаки взлома гаджетов. Так, если смартфон, который раньше держал зарядку целый день, но теперь начинает садиться за два-три часа при отсутствии активных игр или видео, это может быть верным признаком фоновой активности.

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