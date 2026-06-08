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07:17, 9 июня 2026Наука и техникаЭксклюзив

Россиянам назвали признаки взлома гаджетов

IT-специалист Миронов назвал быструю разрядку признаком взлома смартфона
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Andrii Iemelianenko / Shutterstock / Fotodom

Владельцы устройств узнают об их взломе чаше всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал «Ленте.ру» эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов.

«В большинстве случаев владелец узнает о взломе не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства. Например, смартфон, который раньше уверенно держал зарядку целый день, начинает садиться за два-три часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности — скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку», — рассказал Миронов.

Другим тревожным сигналом является индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки и не записываете видео, отметил эксперт.

«Такое поведение характерно для шпионских программ, которые ведут скрытую запись. На компьютере стоит насторожиться, если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали», — пояснил Миронов.

Главная ошибка при обнаружении этих признаков — попытка просто перезагрузить технику, предупредил эксперт.

«Правильные действия: немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах — от почты до интернет-банка», — посоветовал Миронов.

Эксперт в области IT Артем Геллер ранее объяснил, что главная техническая защита от скачиваний детьми мошеннических приложений — настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем.

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