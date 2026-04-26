Россиянам назвали способы защитить ребенка от мошеннических игр

IT-специалист Геллер: Поддельное приложение сложно отличить по внешних признакам

Главная техническая защита от скачиваний детьми мошеннических приложений — настройки самого телефона, объяснил эксперт в области IT Артем Геллер. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем.

В магазине Google Play существует множество поддельных детских игр, цель которых — списывать деньги с родительских карт без запроса пароля. Ребенок просто нажимает «далее», а с карты уходят по 5–7 тысяч рублей за каждое действие.

Исходя из этого, по словам Геллера, важно с раннего возраста объяснять ребенку, что такие ситуации бывают.

«Дети и в пять, и в шесть лет способны понимать эти аспекты. Но мошенники технологичны и неглупы, они постоянно адаптируются и меняют механику своих приложений, поэтому полагаться только на разговоры не стоит», — отметил специалист.

Геллер уточнил, что, по внешним признакам, к сожалению, определить мошенническое приложение почти невозможно. Есть лишь косвенные подсказки: например, иконка может выглядеть не так, как в официальной версии, или разработчик игры окажется другим. Стоит всегда проверять, кто выпустил приложение и какие еще игры есть у этого разработчика. Но от этих признаков легко избавиться, поэтому полагаться только на них не стоит, предупредил специалист.

Проблема, по его словам, кроется и в политике модерации Google — она слишком лояльна. В других экосистемах правила жестче, и подобных случаев там значительно меньше. Однако компании, объясняет специалист, не готовы ужесточать контроль, потому что им нужно быстро публиковать продукты.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что активизация мошеннических атак на подростков ожидается в конце апреля и начале мая перед школьными экзаменами. По его словам, сейчас учащиеся проходят промежуточные аттестации, а впереди их ждут ОГЭ и ЕГЭ.