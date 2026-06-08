Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:43, 8 июня 2026Бывший СССР

Лидер страны ЕАЭС поздравил Пашиняна с победой на выборах

Токаев поздравил Пашиняна с победой на выборах в парламент Армении
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах в парламент. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера Aqorda в своем Telegram-канале.

«Выборы, по предварительным данным большинства международных наблюдателей, прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны», — говорится в сообщении представительства Токаева.

Токаев отметил, что готов продолжать активное сотрудничество с Арменией во всех взаимно интересующих сферах. Политик также пожелал армянскому народу успехов в развитии государства, спокойствия и благополучия.

Ранее Центральная избирательная комиссия Армении сообщила, что партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу по итогам подсчета всех голосов, не набрав при этом большинство голосов. Она набрала около 727 тысяч голосов, что составляет 49,81 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ударила по России сотнями беспилотников. Загорелась одна из ключевых станций перекачки нефти в Волгоградской области

    В стране-союзнице США обрушились с критикой на Украину из-за России

    Описана опасность магнитов для смартфонов

    В России назвали лидирующие по финансовым запросам категории работников

    Боец СВО рассказал о первой боевой задаче со впавшим в панику сослуживцем

    Доктор Мясников призвал не делать фетиш из одного анализа

    В подмосковном прокате автомобилей клиентов обманули на полмиллиарда рублей

    Россияне положили глаз на гардеробные в новостройках

    Глюкоза опубликовала обнаженные фото в честь 40-летия

    Бывшего главу силового ведомства в российском регионе задержали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok