Лидер страны ЕАЭС поздравил Пашиняна с победой на выборах

Токаев поздравил Пашиняна с победой на выборах в парламент Армении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах в парламент. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера Aqorda в своем Telegram-канале.

«Выборы, по предварительным данным большинства международных наблюдателей, прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны», — говорится в сообщении представительства Токаева.

Токаев отметил, что готов продолжать активное сотрудничество с Арменией во всех взаимно интересующих сферах. Политик также пожелал армянскому народу успехов в развитии государства, спокойствия и благополучия.

Ранее Центральная избирательная комиссия Армении сообщила, что партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу по итогам подсчета всех голосов, не набрав при этом большинство голосов. Она набрала около 727 тысяч голосов, что составляет 49,81 процента.