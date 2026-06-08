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09:43, 8 июня 2026Авто

Россиян освободят от платы за парковку при одном условии

Минтранс предложил закрепить в законодательстве альтернативные способы оплаты парковки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Представители Министерства транспорта (Минтранса) дали пояснения к проекту поправок к закону «Об организации дорожного движения», предложив освободить водителей от платы за парковку при одном условии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предоставленный ведомством комментарий.

В профильном министерстве предложили закрепить в законодательстве термин «альтернативные способы оплаты парковки». Речь идет о случаях, когда внести деньги не получается по независящим от водителя причинам. Однако, раскрывать, какие именно альтернативные способы оплаты будут подразумевать в такого рода кейсах, в Минтрансе не стали.

Согласно действующему законодательству, взимание платы с автомобилистов должно быть организовано с помощью наличной или безналичной формы оплаты. Других вариантов не предусмотрено. В Минтрансе пояснили, что предлагаемые нововведения обусловлены особенностями оплаты за парковку в российских регионах. При отсутствии доступа водителя к «альтернативным механизмам», констатировали в министерстве, водитель получит право не оплачивать парковку.

В конце прошлого года в Минтрансе предложили проработать систему постоплаты для платных парковок. Целью инициативы стало сокращение числа штрафов, которые получают автомобилисты, не успевшие оплатить услугу в отведенный временной промежуток. В Госдуме предложили отводить на это пять дней с момента истечения срока парковки.

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