Автомобилисты могут получить важное послабление

Власти изучают возможность введения постоплаты за пользование платными парковками, пишет ТАСС.
Целью инициативы является сокращение количества штрафов, которые получают автомобилисты, не успевшие оплатить услугу в отведенный временной промежуток.
В декабре 2025 года группа депутатов Госдумы обратилась в Министерство транспорта РФ с предложением разрешить водителям вносить плату за парковку в течение 120 часов (пяти суток) после ее использования.
В своем ответе ведомство сообщило, что в настоящее время занимается подготовкой проекта федерального закона. Специалисты изучают вопрос внедрения механизма постоплаты за парковочные сессии. Планируется, что поправки будут внесены в действующий закон об организации дорожного движения.
В министерстве отметили, что данная мера позволит достичь двух целей. С одной стороны, повысит дисциплину водителей при расчетах за парковку, с другой — уменьшит объем штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям, которые могут допускать технические задержки с оплатой.
В настоящее время срок для внесения платы за парковку устанавливается региональными властями. Например, в Москве оплатить стоянку необходимо в течение 5 минут после размещения автомобиля. Покинуть парковочное место также нужно в течение 5 минут после истечения оплаченного времени. В Санкт-Петербурге на оплату отводится 15 минут, а на то, чтобы освободить место после окончания сессии, — 10.
