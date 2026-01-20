Автомобилисты могут получить важное послабление

ТАСС: Минтранс прорабатывает систему постоплаты для платных парковок

Власти изучают возможность введения постоплаты за пользование платными парковками, пишет ТАСС.

Целью инициативы является сокращение количества штрафов, которые получают автомобилисты, не успевшие оплатить услугу в отведенный временной промежуток.

В декабре 2025 года группа депутатов Госдумы обратилась в Министерство транспорта РФ с предложением разрешить водителям вносить плату за парковку в течение 120 часов (пяти суток) после ее использования.

В своем ответе ведомство сообщило, что в настоящее время занимается подготовкой проекта федерального закона. Специалисты изучают вопрос внедрения механизма постоплаты за парковочные сессии. Планируется, что поправки будут внесены в действующий закон об организации дорожного движения.

В министерстве отметили, что данная мера позволит достичь двух целей. С одной стороны, повысит дисциплину водителей при расчетах за парковку, с другой — уменьшит объем штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям, которые могут допускать технические задержки с оплатой.

В настоящее время срок для внесения платы за парковку устанавливается региональными властями. Например, в Москве оплатить стоянку необходимо в течение 5 минут после размещения автомобиля. Покинуть парковочное место также нужно в течение 5 минут после истечения оплаченного времени. В Санкт-Петербурге на оплату отводится 15 минут, а на то, чтобы освободить место после окончания сессии, — 10.

Ранее аналитик Сергей Целиков перечислил десять самых популярных марок гибридов у россиян.