В России увеличились продажи одного типа машин

Аналитик Целиков перечислил десять самых популярных гибридов у россиян

По итогам 2025 года в России было поставлено на учет 44,8 тысячи автомобилей с подзаряжаемыми гибридными установками (PHEV). Это на 9 процентов больше относительно показателя предыдущего года. Такие данные приводит аналитик Сергей Целиков в Telegram-канале.

Доля этого сегмента на рынке новых легковых машин усилилась до 3,4 процента при общем объеме продаж в размере 1,326 миллиона единиц.

Наиболее заметный рост зафиксирован в четвертом квартале. Эксперт объяснил такую динамику с изменениями правил взимания утилизационного сбора, которые затронули гибридные автомобили. При этом регистрации лидера направления — бренда Lixiang — сократились на 44 процента, до 13 075 машин. Остальные марки из первой десятки рейтинга, напротив, отметились ростом продаж.

Бренд Voyah прибавил 8 процентов и достиг показателя 9384 единицы. Запуск новой гибридной модели Geely позволил марке занять третью строчку с результатом 3424 автомобиля. На четвертую позицию поднялся Exeed, чему способствовал старт продаж кроссовера Exlantix в прошлом году (2715 единиц). Топ-5 закрывает Link&Co (2361), чьи перспективы Целиков оценил как устойчивые.

Следом в десятке расположились марки Aito (2333 единицы), Wey (2165), BMW (2040), Evolute (1698) и BYD (1541).

Эксперт отметил, что три четверти всех проданных в России подзаряжаемых гибридов (75,8 процента) были произведены в Китае. На долю автомобилей российской сборки пришлось менее одной пятой рынка (18,6 процента). «После изменений порядка уплаты утильсбора, перспективы сегмента PHEV становятся туманны. Не исключаю, что исторический рекорд четвертого квартала (6-7 тысяч в месяц) надолго останется непревзойденным», — подытожил аналитик.

