09:11, 20 января 2026Авто

Перечислены опасности приобретения запчастей на разборках

Эксперты назвали подержанные детали, покупка которых приведет к поломкам машины
Марина Аверкина

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Непростая экономическая ситуация и растущий возраст автомобилей в России сделали покупку запчастей на разборках популярной даже среди владельцев премиальных марок. Но нередко экономия становится началом бесконечных расходов. «Лента.ру» выяснила у автоэкспертов, какие детали лучше не приобретать на вторичном рынке, несмотря на привлекательную цену.

В первую очередь, специалисты назвали элементы тормозной системы — диски и колодки. Их износ часто бывает неравномерным или критическим, что напрямую влияет на безопасность. Покупка бывшего в употреблении тормозного суппорта также связана с риском получить изношенный механизм, который будет издавать стук. С разборки взять можно вакуумный усилитель тормозов или главный тормозной цилиндр, которые отличаются большим ресурсом.

Система охлаждения — еще одно рискованное приобретение. Радиатор может быть засорен изнутри из-за некачественной охлаждающей жидкости. Подержанные интеркулеры часто разрушаются, и их частицы могут повредить турбину. Металлические трубки охлаждения, несмотря на кажущуюся надежность, склонны к скрытой коррозии, что нередко приводит к внезапным протечкам.

Насос системы охлаждения (помпа) и термостат следует покупать исключительно новыми. Это расходные материалы, и их выход из строя грозит серьезными последствиями, вплоть до перегрева двигателя.

Эксперты против покупки подержанного топливного насоса в сборе — высок риск остановки в пути (дополнительные траты на эвакуатор). Бензобак, особенно стальной, часто подвержен коррозии. Однако для многих моделей сейчас доступны качественные новые аналоги из пластика, которые служат долго. Форсунки с разборки можно брать только при условии их последующей профессиональной проверки и регулировки в специализированной мастерской.

Автоматическая коробка передач — один из самых рискованных вариантов. Остатки старого масла и разрушенные фрикционные элементы внутри неработающей АКПП забивают ее каналы. В большинстве случаев надежнее отремонтировать имеющийся агрегат, говорят специалисты.

Для современных автомобилей, особенно премиального сегмента, не рекомендуется приобретать подержанные элементы подвески — алюминиевые рычаги и поворотные кулаки. Они рассчитаны на высокую точность геометрии, которую после даже небольшого удара невозможно восстановить.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич назвал способ безопасно «прикурить» автомобиль.

