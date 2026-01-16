Назван способ безопасно «прикурить» автомобиль

Автоэксперт Зенкевич рассказал, как правильно завести мотор в лютые морозы

В большинстве случаев невозможность завести мотор зимой связана с потерей заряда аккумуляторной батареи. Эта же причина может помешать водителю попасть внутрь автомобиля — не сработают центральные замки. Об этом Life.ru рассказал автомобильный эксперт Иван Зенкевич.

Решить проблему просто. По словам специалиста, в период аномально низких температур на ночь аккумулятор нужно заносить в тепло. При этом он отметил, что современные машины в целом устойчивы к холоду и часто без проблем переносят мороз до минус 25 градусов Цельсия.

Эксперт посоветовал отказаться от так называемого «прикуривания», когда двигатель запускается от внешнего источника. В этом случае есть риск повреждения электронного оборудования машины. «Однако если все же необходимо, делайте это правильно: подключайте минусовый провод (массу) к корпусу или металлической части двигателя, а не к аккумулятору. Прикуривайте от заведенного автомобиля (не заглушенного), а если двигатель не заводится сразу — не мучайте его, делая слишком много попыток», — говорит Зенкевич.

Менять аккумулятор стоит примерно раз в три года, контролируя его параметры с помощью тестера. Нормальный срок службы аккумулятора, по оценке эксперта, составляет от 3 до 5 лет. Но более дорогие импортные образцы могут работать дольше.

Он напомнил о вреде частых коротких поездок для аккумулятора. За малый промежуток времени генератор не компенсирует затраты энергии, особенно при одновременной работе мощных систем подогрева. Это сокращает срок его службы и систематический недозаряд.

Поэтому в зимние месяцы для полной зарядки аккумулятора стоит использовать внешнее зарядное устройство. Эта практика поддержит его работоспособность и продлит жизнь, подытожил эксперт.

