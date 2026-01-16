Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
14:16, 16 января 2026Авто

Россиян предупредили о последствиях долгого простоя машины под снегом

Эксперт рассказал, как долго автомобиль может провести под снегом без рисков
Марина Аверкина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сложные погодные условия во многих регионах России этой зимой вынуждают автомобилистов все чаще пользоваться общественным транспортом. Может ли длительный простой машины под снегом повлиять на ее техническое состояние, выяснил портал aif.ru.

Автоэксперт Дмитрий Попов обратил внимание, что универсальных нормативов или рекомендаций по допустимому сроку такой стоянки не существует. Состояние машины после пребывания в сугробе определяется ее индивидуальными характеристиками, в частности устойчивостью кузова к коррозии. Модели с качественным оцинкованным кузовом могут переносить подобные условия довольно долго.

Он рассказал, что любое длительное бездействие автомобиля неблагоприятно сказывается на состоянии материалов. Среди потенциальных проблем он назвал возможное появление коррозии, усыхание резиновых уплотнителей из-за отсутствия смазки и застоя технических жидкостей. Кроме того, может потребоваться подзарядка аккумуляторной батареи, если ее не снимали с автомобиля. Однако, по словам эксперта, все эти проявления не имеют прямой причинно-следственной связи именно со снегом.

Материалы по теме:
Топ-10 зимних шин: рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
Топ-10 зимних шин:рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
3 декабря 2025
Как снять машину с учета в 2026 году? Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
Как снять машину с учета в 2026 году?Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
9 декабря 2025

Попов опроверг распространенное опасение о выходе из строя электронных систем из-за холода. Он заявил, что низкие температуры не оказывают на электронику накопительного эффекта.

Что касается коррозии, ее риск зависит от качества обработки скрытых полостей кузова, днища и стыков деталей антикоррозийными составами, а также от уровня влажности воздуха. «В зимнее морозное время, например, снег не разъедает машину, потому что воздух сухой. А вот в переходный период, осенью-весной, автомобиль наиболее подвержен коррозии. Вообще, пока температура минусовая, машина вполне себе неплохо стоит под снегом, я бы даже сказал, что это выглядит как какая-то консервация», — подытожил специалист.

Ранее автомобилистам назвали пять повреждений, при которых покрышку придется заменить новой.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Росатоме» отреагировали на задержание своего топ-менеджера за финансирование ВСУ

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Прибывшую из Грузии женщину задержали в Москве из-за крупной суммы валюты

    Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

    Китайские автогиганты заметно повысили цены на свои машины в России

    Россиян предупредили о последствиях для здоровья глаз купаний в проруби на Крещение

    Раскрыты планы НАТО в Гренландии

    Трое наблюдавших за российскими военными граждан попали под следствие

    Передачу Трампу Нобелевской премии мира назвали жалким поступком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok