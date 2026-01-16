Россиян предупредили о последствиях долгого простоя машины под снегом

Эксперт рассказал, как долго автомобиль может провести под снегом без рисков

Сложные погодные условия во многих регионах России этой зимой вынуждают автомобилистов все чаще пользоваться общественным транспортом. Может ли длительный простой машины под снегом повлиять на ее техническое состояние, выяснил портал aif.ru.

Автоэксперт Дмитрий Попов обратил внимание, что универсальных нормативов или рекомендаций по допустимому сроку такой стоянки не существует. Состояние машины после пребывания в сугробе определяется ее индивидуальными характеристиками, в частности устойчивостью кузова к коррозии. Модели с качественным оцинкованным кузовом могут переносить подобные условия довольно долго.

Он рассказал, что любое длительное бездействие автомобиля неблагоприятно сказывается на состоянии материалов. Среди потенциальных проблем он назвал возможное появление коррозии, усыхание резиновых уплотнителей из-за отсутствия смазки и застоя технических жидкостей. Кроме того, может потребоваться подзарядка аккумуляторной батареи, если ее не снимали с автомобиля. Однако, по словам эксперта, все эти проявления не имеют прямой причинно-следственной связи именно со снегом.

Попов опроверг распространенное опасение о выходе из строя электронных систем из-за холода. Он заявил, что низкие температуры не оказывают на электронику накопительного эффекта.

Что касается коррозии, ее риск зависит от качества обработки скрытых полостей кузова, днища и стыков деталей антикоррозийными составами, а также от уровня влажности воздуха. «В зимнее морозное время, например, снег не разъедает машину, потому что воздух сухой. А вот в переходный период, осенью-весной, автомобиль наиболее подвержен коррозии. Вообще, пока температура минусовая, машина вполне себе неплохо стоит под снегом, я бы даже сказал, что это выглядит как какая-то консервация», — подытожил специалист.

