Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
11:17, 15 января 2026АвтоЭксклюзив

Россиянам перечислили случаи фатального ремонта шин

Эксперты назвали пять повреждений, при которых покрышку придется заменить новой
Марина Аверкина

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Для каждого автовладельца вопросы, связанные с состоянием шин, привычные. Со временем покрышки изнашиваются, получают повреждения, не все из которых подлежат восстановлению. «Лента.ру» обратилась к специалистам и выяснила, какие дефекты делают шины непригодными для дальнейшего использования и требуют замены на новые.

Фатальными являются повреждения боковины. Порезы ремонтируют только в случае, если они находятся не ближе 4 сантиметров от края диска. Если длина продольного пореза превышает 5 сантиметров, а поперечного — 3 сантиметра, покрышку нужно утилизировать. Такие дефекты часто затрагивают силовой корд, что приводит к появлению «грыжи» — вздутия на боковине из-за разрыва нитей каркаса. Езда на такой шине опасна, а ремонт является сложным, дорогим и не дает гарантий безопасности.

Сюда же относится протяженный порез или вырванный кусок на протекторе. Хотя технически такой дефект можно попытаться залатать, стоимость работы часто оказывается сопоставима с ценой новой покрышки, а гарантии на ремонт никто не даст.

Материалы по теме:
Как снять машину с учета в 2026 году? Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
Как снять машину с учета в 2026 году?Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
9 декабря 2025
Топ-10 зимних шин: рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
Топ-10 зимних шин:рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
3 декабря 2025

Особой зоной риска эксперты назвали «плечо» покрышки — переходную область между протектором и боковиной. Проколы или порезы в нижней трети боковины качественно отремонтировать невозможно.

Также к критическим относится повреждение бортового кольца (герметизирующего слоя на ободе), которое может произойти при неаккуратном монтаже. Это нарушает герметичность прилегания шины к диску.

Незначительные не сквозные сколы покрышки (выщипы) на боковине можно заклеить. Такие нередко появляются, например, при касании бордюрного камня. При сквозном повреждении покрышку, как и в предыдущих случаях, нужно заменить. Своевременная покупка новой шины в этих ситуациях будет не только экономически оправданным, но и безопасным решением.

Ранее эксперты перечислили риски приобретения машин в возрасте 15-20 лет.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    ВСУ атаковали удаленные от Украины на 800 и 1100 километров регионы России

    Россия оказалась главным поставщиком товаров в постсоветскую страну

    Стало известно содержание предсмертного сообщения экс-замминистра Скляра бывшей коллеге

    Жителей столицы попросили подкармливать птиц

    Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина

    Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

    Опровергнут популярный миф о простуде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok