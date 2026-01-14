Россиянам назвали риски приобретения старых машин

Автоэксперты перечислили проблемы при покупке автомобилей в возрасте 15-20 лет

Вторичный рынок в России растет. Но стоит ли приобретать 15-20-летние машины и с какими потенциальными рисками можно столкнуться, эксперты рынка рассказали в интервью «Российской газете» («РГ»).

В 90 процентах случаев стареющее транспортное средство имеет значительный километраж, который часто бывает уменьшен, множество предыдущих собственников, непрозрачную историю технического обслуживания, говорит технический консультант компании «Krauf автозапчасти» Андрей Коромыслов. Среди главных рисков эксперт назвал потерю мощности и повышенный расход масла двигателем, некорректную работу автоматической коробки передач, стуки в подвеске и рулевом управлении, сбои в электрооборудовании и прогрессирующую ржавчину кузова.

Он отметил, что профессиональные перекупщики обычно маскируют эти недостатки, поэтому при рассмотрении такого автомобиля к покупке самым верным решением станет расширенная диагностика с привлечением независимого специалиста.

Конкретный план осмотра предложил руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. Первоочередное внимание нужно уделить кузову, так как при сильных повреждениях машина часто не подлежит восстановлению. Пороги должны быть прочными, даже если их восстанавливали, а на остальных элементах не должно быть сквозной коррозии и больших пораженных участков. Проверку двигателя и коробки передач оптимально проводить в сервисном центре, но при ограниченном бюджете стоит хотя бы оценить их работу во время поездки. Также важно осмотреть подвеску, рулевое управление и электрику.

Управляющий юниорской гоночной командой и гонщик Артур Джалилов напомнил, что использование некачественных запчастей дает лишь краткосрочный эффект и негативно влияет на безопасность. Он подчеркнул, что реальное состояние машины определяется не датой выпуска автомобиля, а качеством обслуживания и эксплуатации. «Количество скрытых дефектов в таких машинах невозможно оценить, а их выявление становится иногда вовсе невозможно или приводит само по себе к поломкам», — заявил эксперт.

Частая смена владельцев, по мнению старшего технического эксперта «СтелларТранс» Дмитрия Болотникова, может говорить о наличии скрытых проблем. Он считает, что возраст 15-20 лет для автомобиля не является критическим фактором. При грамотном уходе многие современные машины способны пройти до полумиллиона километров без капитального ремонта, подытожил он.

