Россиян призвали к осторожности при выборе китайских машин с пробегом

Автоэксперт Ковалев назвал китайские марки, машины которых лучше не покупать
Марина Аверкина

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Нужно с осторожностью подходить к приобретению машин китайского производства, выпущенных в 2000-х и начале 2010-х годов. Такое мнение высказал автомобильный эксперт Александр Ковалев в интервью «Российской газете» («РГ»).

Эти модели во многом способствовали формированию негативных стереотипов о качестве китайского автопрома, которые сохраняются до настоящего времени, отметил специалист. Для них часто были характерны недостаточная надежность, слабая устойчивость к коррозии и дефицит кузовных деталей на рынке запчастей.

Особой осмотрительности заслуживают марки, которые больше не представлены на российском рынке. К ним относятся автомобили брендов Lifan, Hawtai, Zotye, Brilliance и некоторых других производителей.

Говоря о более новых машинах, то, по словам эксперта, основной риск в этом случае связан не с качеством, а с неопределенным положением бренда. Ковалев привел в пример модель Forthing T5 EVO. Развитие суббренда китайского автопроизводителя Dongfeng на российском рынке идет низкими темпами, что ставит под вопрос его будущее в нашей стране.

Также он рекомендовал серьезно подумать, рассматривая к приобретению автомобили марок Livan, Kaiyi и SWM. «Громко заявив о себе на старте, со временем они заметно снизили активность и практически исчезли из публичного поля», — подытожил эксперт.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил, что по итогам прошлого года в России рухнули продажи китайских машин.

