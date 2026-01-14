В России рухнули продажи китайских автомобилей

Аналитик Целиков: В 2025 году резко сократилась реализация новых китайских машин

Продажи автомобилей китайской сборки в России резко упали. За год их реализация обрушилась на 38 процентов, составив 489 тысяч единиц. Об этом в своем Telegram-канале пишет аналитик Сергей Целиков.

Тем временем продажи машин отечественного производства показали рост. За отчетный период реализация составила 701,7 тысячи единиц, что на восемь процентов больше, чем годом ранее. Впервые их доля на рынке достигла 52,9 процента.

По словам Целикова, по итогам 2025 года зафиксировано сокращение российского рынка новых легковых автомобилей. За год в стране было зарегистрировано 1,33 миллиона новых машин. Этот показатель на 15,6 процента ниже результата 2024 года. При этом одним из главных итогов года стало кардинальное перераспределение долей в пользу локализованного производства на фоне обрушения импорта из Китая, отметил эксперт.

